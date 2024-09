FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hellofresh von 8,50 auf 9,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Erwartungen an das zweite Halbjahr des Kochboxenkonzerns seien nun nicht mehr so stark mit Risiken behaftet, dennoch bleibe sie an der Seitenlinie, da für mehr Vertrauen in die Ziele des Konzerns noch einige Quartale mit einwandfreier Entwicklung abgewartet werden sollten, schrieb Analystin Nizla Naizer in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./ajx/ag;