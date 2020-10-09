HELLA Aktie 25974740 / DE000A13SX22
40.00CHF
-6.00CHF
-13.04 %
09.10.2020
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.11.2025 13:16:08
HELLA GmbHCo Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hella auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die vollständigen Quartalszahlen des Autozulieferers zeigten eine moderate Enttäuschung bei den Gewinnen, wogegen der freie Barmittelzufluss nicht so schwach ausgefallen sei wie befürchtet, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Montag vorliegenden Rückblick./gl/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HELLA GmbH & Co. KGaA Hold
|
Unternehmen:
HELLA GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
79.30 €
|
Abst. Kursziel*:
-11.73%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
81.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.58%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HELLA GmbH & Co. KGaA
|
09:28
|XETRA-Handel: MDAX beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beendet den Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Börse Frankfurt: MDAX am Freitagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
07.11.25
|EQS-News: FORVIA HELLA presents nine-month results 2025: Sales and profitability at previous year’s level (EQS Group)
|
07.11.25
|EQS-News: FORVIA HELLA legt Neun-Monats-Ergebnisse 2025 vor: Umsatz und Ergebnis auf Vorjahresniveau (EQS Group)
|
06.11.25
|MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HELLA GmbH-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
05.11.25
|Verluste in Frankfurt: MDAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.ch)