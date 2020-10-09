HELLA 74.98 CHF -1.49% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hella auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die vollständigen Quartalszahlen des Autozulieferers zeigten eine moderate Enttäuschung bei den Gewinnen, wogegen der freie Barmittelzufluss nicht so schwach ausgefallen sei wie befürchtet, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Montag vorliegenden Rückblick./gl/bek;

