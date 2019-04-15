HELLA Aktie 25974740 / DE000A13SX22
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
HELLA GmbHCo Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hella vor dem im November anstehenden Quartalsbericht mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Hold" belassen. Christoph Laskawi erwartet laut seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick bereits Eckdaten am 17. Oktober, also kurz vor dem Quartalsbericht des Mutterkonzerns Forvia. Er geht davon aus, dass das dritte Quartal die üblichen saisonalen Schwankungen widerspiegeln wird. Bezüglich der Jahresziele sei Hella auf Kurs./tih/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HELLA GmbH & Co. KGaA Hold
|
Unternehmen:
HELLA GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
81.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-14.11%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
82.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.63%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HELLA GmbH & Co. KGaA
|
25.09.25
|MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HELLA GmbH von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
22.09.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Minus (finanzen.ch)
|
19.09.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
19.09.25
|Verluste in Frankfurt: MDAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
18.09.25
|MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in HELLA GmbH von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
11.09.25
|MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
08.09.25
|MDAX-Handel aktuell: So performt der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)