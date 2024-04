NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor den am 7. Mai erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Ähnlich wie bei anderen Baustoffherstellern dürfte auch bei den Heidelbergern das Quartal durch widrige Wetterbedingungen und den Zeitpunkt der Osterfeiertage und des Ramadan beeinträchtigt worden sein, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Speziell für Heidelberg Materials seien die Vergleichswerte aus dem Vorjahr allerdings besonders herausfordernd. Das erste Quartal sei jedoch für das Gesamtjahr nicht wesentlich./ck/he;