Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
770.00CHF
10.00CHF
1.32 %
28.03.2022
SWX
19.11.2025 13:54:31
Adyen BV Parts Sociales Buy
Adyen B.V. Parts Sociales
1227.37 CHF 0.50%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1860 Euro belassen. Der jüngste Investorentag des Zahlungsdienstleisters habe das Fundament für die nächste Wachstumsphase gelegt, bilanzierte Hannes Leitner in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 07:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 07:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1’860.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’326.80 €
|
Abst. Kursziel*:
40.19%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’350.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.72%
|
Analyst Name::
Hannes Leitner
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse