Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1860 Euro belassen. Der jüngste Investorentag des Zahlungsdienstleisters habe das Fundament für die nächste Wachstumsphase gelegt, bilanzierte Hannes Leitner in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 07:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 07:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





