Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

19.11.2025 13:54:31

Adyen BV Parts Sociales Buy

Adyen B.V. Parts Sociales
1227.37 CHF 0.50%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1860 Euro belassen. Der jüngste Investorentag des Zahlungsdienstleisters habe das Fundament für die nächste Wachstumsphase gelegt, bilanzierte Hannes Leitner in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 07:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 07:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
1’860.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’326.80 € 		Abst. Kursziel*:
40.19%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’350.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37.72%
Analyst Name::
Hannes Leitner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

