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Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

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21.05.2026 11:52:48

Heidelberg Materials Overweight

Heidelberg Materials
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 241 auf 243 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Tom Zhang passte seine Schätzungen für Europas Zementhersteller am Mittwoch an die Ergebnisse des ersten Quartals an. Die Jahresziele seien intakt geblieben trotz schwächerer Absatzvolumina und der Konjunkturungewissheit./ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 09:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 09:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
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Tom Zhang 		KGV*:
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