LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 241 auf 243 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Tom Zhang passte seine Schätzungen für Europas Zementhersteller am Mittwoch an die Ergebnisse des ersten Quartals an. Die Jahresziele seien intakt geblieben trotz schwächerer Absatzvolumina und der Konjunkturungewissheit./ag/tav;