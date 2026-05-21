Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
157.90CHF
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21.05.2026 11:52:48
Heidelberg Materials Overweight
Heidelberg Materials
158.79 CHF 0.48%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 241 auf 243 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Tom Zhang passte seine Schätzungen für Europas Zementhersteller am Mittwoch an die Ergebnisse des ersten Quartals an. Die Jahresziele seien intakt geblieben trotz schwächerer Absatzvolumina und der Konjunkturungewissheit./ag/tav;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 09:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 09:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 09:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
243.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
171.85 €
|
Abst. Kursziel*:
41.40%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
173.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.90%
|
Analyst Name::
Tom Zhang
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Heidelberg Materials
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20.05.26
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20.05.26
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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