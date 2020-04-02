Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
07.11.2025 07:14:30

Heidelberg Materials Overweight

Heidelberg Materials
183.82 CHF -4.54%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 231 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall nahm am Donnerstagabend in ihrer Nachbetrachtung des Quartalsberichts keine Änderungen an ihren Schätzungen vor. Den Kursverlust hält sie für übertrieben./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
231.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
197.05 € 		Abst. Kursziel*:
17.23%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
198.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.40%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse