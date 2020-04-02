Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
40.83CHF
-37.67CHF
-47.99 %
02.04.2020
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
07.11.2025 07:14:30
Heidelberg Materials Overweight
Heidelberg Materials
183.82 CHF -4.54%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 231 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall nahm am Donnerstagabend in ihrer Nachbetrachtung des Quartalsberichts keine Änderungen an ihren Schätzungen vor. Den Kursverlust hält sie für übertrieben./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
231.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
197.05 €
|
Abst. Kursziel*:
17.23%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
198.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.40%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
06.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: DAX sackt schlussendlich ab (finanzen.ch)
|
06.11.25