Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 231 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall nahm am Donnerstagabend in ihrer Nachbetrachtung des Quartalsberichts keine Änderungen an ihren Schätzungen vor. Den Kursverlust hält sie für übertrieben./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.