Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
178.30CHF
-0.90CHF
-0.50 %
09:33:31
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
25.02.2026 08:52:10
Heidelberg Materials Buy
Heidelberg Materials
179.47 CHF -2.30%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick liege am Mittelpunkt der Zielspanne etwas unter dem Konsens, schrieb Ben Rada Martin am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:06 / GMT
Unternehmen:
Heidelberg Materials
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
255.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
197.65 €
Abst. Kursziel*:
29.02%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
197.25 €
Abst. Kursziel aktuell:
29.28%
Analyst Name::
Ben Rada Martin
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
