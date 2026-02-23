Heidelberg Materials 179.47 CHF -2.30% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick liege am Mittelpunkt der Zielspanne etwas unter dem Konsens, schrieb Ben Rada Martin am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.