Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Buy

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen für 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Positiv habe der Automobilhersteller mit den operativen Barmitteln überrascht, schrieb Philippe Houchois in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Hierzu hätten niedrigere Kapitalausgaben sowie die Auflösung von Betriebskapital beigetragen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3.2 Prozent auf 90.66 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 54.42 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 269’727 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier büsste seit Jahresbeginn 2026 12.4 Prozent ein. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q4 2025 wird für den 10.03.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

