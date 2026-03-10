Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’171 1.3%  SPI 18’228 1.5%  Dow 47’741 0.5%  DAX 23’947 2.3%  Euro 0.9040 0.0%  EStoxx50 5’835 2.6%  Gold 5’192 0.9%  Bitcoin 55’052 3.4%  Dollar 0.7756 -0.2%  Öl 91.8 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag
Partners Group-Aktie tiefer: Kräftige Gewinnsteigerung in 2025
Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Buy
Bist du bereit für den Traders Cup 2026? Beweise dein Trading-Talent, lerne neue Strategien und sichere dir exklusive Preise!
UBS-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Underweight bewertet
Suche...
eToro entdecken

Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Analyse im Fokus 10.03.2026 09:45:03

Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Buy

Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Buy

Jefferies & Company Inc. hat eine eingehende Prüfung der Volkswagen (VW) vz-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Volkswagen
80.99 CHF -0.07%
Kaufen Verkaufen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen für 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Positiv habe der Automobilhersteller mit den operativen Barmitteln überrascht, schrieb Philippe Houchois in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Hierzu hätten niedrigere Kapitalausgaben sowie die Auflösung von Betriebskapital beigetragen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3.2 Prozent auf 90.66 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 54.42 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 269’727 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier büsste seit Jahresbeginn 2026 12.4 Prozent ein. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q4 2025 wird für den 10.03.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?