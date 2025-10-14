Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
20.10.2025 13:07:54

Hapag-Lloyd Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd auf "Underweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. In der vergangenen Woche sei der regulatorische und geopolitische Druck auf die globale Schifffahrt und den Schiffbau spürbar eskaliert, schrieb Karen Li in einer am Montag vorliegenden Studie. Letztlich habe die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO) die Entscheidung über das Net-Zero-Framework, das erste weltweite Klimaschutzabkommen für die Schifffahrt, um ein Jahr verschoben. Zudem seien in den USA Zölle auf chinesische Frachtschiffe eingeführt worden und China habe im Gegenzug Hafengebühren eingeführt und obendrein präge die erneute Volatilität im Roten Meer die Branchendynamik./ck/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 14:24 / HKT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 14:24 / HKT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
72.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
120.50 € 		Abst. Kursziel*:
-40.25%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
119.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-39.90%
Analyst Name::
Karen Li 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

