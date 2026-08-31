Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475
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31.08.2026 18:00:38
Hapag-Lloyd-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Die Hapag-Lloyd-Aktie wurde im August 2026 von 6 Experten analysiert.
2 Experten raten, die Aktie zu halten, 4 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 96,83 EUR für die Hapag-Lloyd-Aktie, was einem Abschlag von 34,17 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 131,00 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Sell.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|100,00 EUR
|-23,66
|28.08.2026
|Deutsche Bank AG
|117,00 EUR
|-10,69
|20.08.2026
|UBS AG
|105,00 EUR
|-19,85
|17.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|75,00 EUR
|-42,75
|13.08.2026
|Deutsche Bank AG
|114,00 EUR
|-12,98
|13.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|70,00 EUR
|-46,56
|13.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|13.08.26
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