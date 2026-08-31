Hapag-Lloyd-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Die Hapag-Lloyd-Aktie wurde im August 2026 von 6 Experten analysiert.

2 Experten raten, die Aktie zu halten, 4 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 96,83 EUR für die Hapag-Lloyd-Aktie, was einem Abschlag von 34,17 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 131,00 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Sell.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 100,00 EUR -23,66 28.08.2026 Deutsche Bank AG 117,00 EUR -10,69 20.08.2026 UBS AG 105,00 EUR -19,85 17.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 75,00 EUR -42,75 13.08.2026 Deutsche Bank AG 114,00 EUR -12,98 13.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 70,00 EUR -46,56 13.08.2026

Redaktion finanzen.ch