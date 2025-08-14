Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Hapag-Lloyd Sell

Hapag-Lloyd
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hapag-Lloyd nach Zahlen für das zweite Quartal von 110 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Cristian Nedelcu senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine operativen Gewinnerwartungen (Ebitda) bis 2027. Hauptgrund seien höhere Stückkosten und etwas niedrigere Frachtraten, was teils durch höhere Volumina aufgewogen werde. Insgesamt schwankten die Gewinne der Reedereien stark./rob/mis/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 19:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 19:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

