|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Hapag-Lloyd Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hapag-Lloyd nach Zahlen für das zweite Quartal von 110 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Cristian Nedelcu senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine operativen Gewinnerwartungen (Ebitda) bis 2027. Hauptgrund seien höhere Stückkosten und etwas niedrigere Frachtraten, was teils durch höhere Volumina aufgewogen werde. Insgesamt schwankten die Gewinne der Reedereien stark./rob/mis/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 19:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Sell
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
123.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-19.03%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
120.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16.74%
|
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG
|
14.08.25
|EQS-News: Hapag-Lloyd: gutes Wachstum und solides Halbjahresergebnis im volatilen Markt (EQS Group)
|
14.08.25
|EQS-News: Hapag-Lloyd: good growth and solid half-year results in a volatile market (EQS Group)
|
13.08.25
|Ausblick: Hapag-Lloyd präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
31.07.25
|Hapag-Lloyd-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli (finanzen.net)
|
30.07.25