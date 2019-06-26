Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
Hannover Rück Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 308 Euro belassen. Das Marktumfeld in der Schaden-Rückversicherung verschlechtere sich zwar im Vergleich zu den "goldenen Jahren" 2023 und 2024, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotzdem bleibe es aber auf attraktivem Niveau. Hannover Rück könne auch in einem etwas ungünstigeren Umfeld seinen Gewinn weiter steigern. Nach dem jüngsten Kursrückgang sieht Wenzel eine Einstiegschance./rob/niw/men;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 15:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Kaufen
Unternehmen:
Hannover Rück
Analyst:
DZ BANK
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen
Kurs*:
246.20 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen
Kurs aktuell:
245.60 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Wenzel
KGV*:
-
Nachrichten zu Hannover Rück
19.09.25
|DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
17.09.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX liegt am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
17.09.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
16.09.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.ch)
16.09.25
|DAX aktuell: DAX verliert letztendlich (finanzen.ch)
12.09.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende (finanzen.ch)
12.09.25
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
12.09.25
|Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Hannover Rück
|16:56
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|12.09.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|10.09.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.05.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|31.03.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.03.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|06.02.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Hannover Rück
|159.00
|4.19%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:56
DZ BANK
Hannover Rück Kaufen
|16:55
DZ BANK
Stellantis Verkaufen
|15:05
JP Morgan Chase & Co.
Sanofi Overweight
|15:04
Goldman Sachs Group Inc.
EssilorLuxottica Buy
|15:03
Barclays Capital
Ströer Equal Weight
|15:01
JP Morgan Chase & Co.
Pfizer Neutral
|13:04
JP Morgan Chase & Co.
Coca-Cola Overweight