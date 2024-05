NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. In einem Quartal, für das bereits mit einer abflachenden Gewinnkurve gerechnet worden sei, habe sich der Rückversicherer noch vorsichtiger geäußert als von ihm gedacht, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Konsensprognosen seien aber erfüllt worden./tih/edh;