Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215

159.00
CHF
6.40
CHF
4.19 %
26.06.2019
SWX
10.10.2025 12:19:16

Hannover Rück Buy

Hannover Rück
248.94 CHF 2.36%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück im Zuge eines Analystenwechsels auf "Buy" mit einem Kursziel von 312 Euro belassen. Wichtigste Botschaft auf dem Kapitalmarkttag sei gewesen, dass der Rückversicherer weiterhin in der Lage sei, sein Geschäft profitabel auszubauen und die Ertragsschwankungen insbesondere mittel- bis langfristig weiter zu reduzieren, schrieb der neu zuständige Experte Michael Christodoulou in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 06:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
312.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
261.80 € 		Abst. Kursziel*:
19.17%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
262.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.72%
Analyst Name::
Michael Christodoulou 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

