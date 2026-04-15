Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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Givaudan Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Givaudan nach Quartalszahlen von 2915 auf 2920 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Aromen- und Duftstoff-Hersteller habe insgesamt solide abgeschnitten, schrieb Fulvio Cazzol in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Das Wachstum aus eigener Kraft habe leicht über den Erwartungen gelegen. Direkte Auswirkungen des Nahost-Krieges auf die Geschäftsentwicklung sieht der Analyst nicht. Er rechnet jedoch mit einer Abschwächung im weiteren Jahresverlauf, insbesondere in der Luxusparfümerie. Hintergrund seien rückläufige Einzelhandelsumsätze in wichtigen Märkten, deren Effekte sich mit Verzögerung entlang der Lieferkette bemerkbar machten./rob/la/men;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Hold
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
2’920.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
2’864.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
1.96%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
2’876.67 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.51%
|
Analyst Name::
Fulvio Cazzol
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
|
12:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan tendiert am Mittwochmittag südwärts (finanzen.ch)
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10:43
|Givaudan-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Hold (finanzen.ch)
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09:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan gewinnt am Vormittag an Boden (finanzen.ch)
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14.04.26
|Starker Wochentag in Zürich: Schlussendlich Gewinne im SLI (finanzen.ch)
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14.04.26
|Freundlicher Handel: SMI letztendlich freundlich (finanzen.ch)
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14.04.26
|Givaudan-Aktie dennoch im Plus: Dufthersteller startet mit Umsatzrückgang ins Jahr (AWP)
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14.04.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
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14.04.26
|Freundlicher Handel: SLI liegt im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Givaudan AG
|12:27
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:49
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|07:24
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|06:37
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|12:27
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:49
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|07:24
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|06:37
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|06:37
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
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|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Givaudan Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:27
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:49
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|07:24
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.