Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’293 0.2%  SPI 18’689 0.2%  Dow 48’536 0.7%  DAX 24’052 0.0%  Euro 0.9220 0.1%  EStoxx50 5’959 -0.4%  Gold 4’807 -0.7%  Bitcoin 57’940 0.1%  Dollar 0.7828 0.2%  Öl 95.7 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156SAP345952Helvetia Baloise46664220Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Sind Kryptowährungen noch sicher? Google-Experten sehen Risiken durch Quantencomputer
Hypoport-Aktie zieht an: 1Q-Transaktionsvolumen bei Immobilienfinanzierung unverändert
Hermès-Aktie rutscht ab: Iran-Krieg belastet
Nestlé-Aktie schwächer: Präsidenten Isla junge sagt Kunden müssen besser erreicht werden
Schaeffler-Aktie zieht an: Margenanstieg zu Jahresbeginn erwartet
Suche...
eToro entdecken

Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

2’868.00
CHF
-1.00
CHF
-0.03 %
13:37:22
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.04.2026 12:27:50

Givaudan Hold

Givaudan
2876.67 CHF -0.52%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Givaudan nach Quartalszahlen von 2915 auf 2920 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Aromen- und Duftstoff-Hersteller habe insgesamt solide abgeschnitten, schrieb Fulvio Cazzol in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Das Wachstum aus eigener Kraft habe leicht über den Erwartungen gelegen. Direkte Auswirkungen des Nahost-Krieges auf die Geschäftsentwicklung sieht der Analyst nicht. Er rechnet jedoch mit einer Abschwächung im weiteren Jahresverlauf, insbesondere in der Luxusparfümerie. Hintergrund seien rückläufige Einzelhandelsumsätze in wichtigen Märkten, deren Effekte sich mit Verzögerung entlang der Lieferkette bemerkbar machten./rob/la/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 16:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Hold
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
2’920.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
2’864.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
1.96%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
2’876.67 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
1.51%
Analyst Name::
Fulvio Cazzol 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Givaudan AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Givaudan AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:27 Givaudan Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:49 Givaudan Hold Deutsche Bank AG
07:24 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
06:37 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.04.26 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.