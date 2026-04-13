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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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14.04.2026 10:09:27

Givaudan Equal Weight

Givaudan
2939.65 CHF 5.48%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Givaudan auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 3050 Franken belassen. Das operative Umsatzwachstum des Duft- und Aromastoffherstellers habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Alex Sloane in einer ersten Reaktion am Dienstag. Antreiber seien in ersten Linie die abgesetzten Volumina gewesen, weniger die dabei erzielten Preise./rob/bek/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 06:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 06:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Equal Weight
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
3’050.00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
2’961.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
3.01%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
2’939.65 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
3.75%
Analyst Name::
Alex Sloane 		KGV*:
-
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