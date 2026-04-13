Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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Givaudan Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Givaudan auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 3050 Franken belassen. Das operative Umsatzwachstum des Duft- und Aromastoffherstellers habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Alex Sloane in einer ersten Reaktion am Dienstag. Antreiber seien in ersten Linie die abgesetzten Volumina gewesen, weniger die dabei erzielten Preise./rob/bek/mf;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 06:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
3’050.00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
2’961.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
3.01%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
2’939.65 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.75%
|
Analyst Name::
Alex Sloane
|
KGV*:
-
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