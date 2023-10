Gerresheimer 91.83 CHF -2.10% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Buy" mit einem Kursziel von 127 Euro belassen. Obwohl das dritte Quartal für den Verpackungshersteller nicht das beste gewesen sei, scheine das Ziel einer höheren Profitabilität (Ebitda-Marge) immer noch erreichbar zu sein und vom Markt unterschätzt zu werden, schrieb Analystin Victoria Lambert in einer am Montag vorliegenden Studie. Die neuen Aufträge für Spritzen, Pens und Autoinjektoren für GLP-1-Medikamente seien eine positive Entwicklung, die einen Teil des Lärms um den kurzfristigen Abbau von Lagerbeständen bei Fläschchen und die Auswirkungen der Harzpreise auf das Umsatzwachstum ausgleichen dürfte./la/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2023 / 16:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.