MDAX-Performance 05.09.2025 17:58:25

MDAX aktuell: MDAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

MDAX aktuell: MDAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

Der MDAX verzeichnete schlussendlich Kursanstiege.

Am Freitag kletterte der MDAX via XETRA schlussendlich um 0.62 Prozent auf 29’976.42 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 305.995 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.418 Prozent auf 29’917.05 Punkte an der Kurstafel, nach 29’792.44 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 30’163.20 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29’896.35 Punkten lag.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Minus von 1.23 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.08.2025, lag der MDAX bei 30’824.66 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.06.2025, lag der MDAX-Kurs bei 31’135.59 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.09.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 25’357.97 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 16.55 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 31’754.30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23’135.20 Zählern markiert.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell WACKER CHEMIE (+ 4.39 Prozent auf 64.25 EUR), thyssenkrupp (+ 3.79 Prozent auf 9.79 EUR), Delivery Hero (+ 3.67 Prozent auf 25.11 EUR), KION GROUP (+ 3.60 Prozent auf 57.60 EUR) und LEG Immobilien (+ 3.15 Prozent auf 70.40 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2.49 Prozent auf 72.50 EUR), DWS Group GmbH (-1.99 Prozent auf 51.80 EUR), PUMA SE (-1.72 Prozent auf 19.72 EUR), Gerresheimer (-1.62 Prozent auf 41.24 EUR) und AUTO1 (-1.28 Prozent auf 26.16 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4’131’367 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 28.818 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Unter den MDAX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 6.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die RTL-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 17.51 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

