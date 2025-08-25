AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
14.10CHF
0.60CHF
4.46 %
25.08.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.09.2025 06:52:13
AIR France-KLM Equal Weight
AIR France-KLM
14.10 CHF 4.46%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM von 10,50 auf 12,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg blieb in seiner am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung insgesamt neutral für Europas Netzwerkairlines. Er reagierte aber auf anhaltend gute Nachfrage im Premium-Bereich, günstiges Kerosin und auch abseits von Treibstoff gesunkene Kosten./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 20:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Equal Weight
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
12.50 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
13.15 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.91%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
13.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.70%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AIR France-KLM
|
31.08.25
|Analysten sehen bei AIR France-KLM-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
31.07.25
|AIR France-KLM-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli (finanzen.net)
|
31.07.25
|Air Europa: Air France-KLM steigt aus, Lufthansa zögert - Aktien höher (AWP)
|
30.07.25
|Ausblick: AIR France-KLM legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
10.07.25