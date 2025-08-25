Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770

14.10
CHF
0.60
CHF
4.46 %
25.08.2025
BRXC
12.09.2025 06:52:13

AIR France-KLM Equal Weight

AIR France-KLM
14.10 CHF 4.46%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM von 10,50 auf 12,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg blieb in seiner am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung insgesamt neutral für Europas Netzwerkairlines. Er reagierte aber auf anhaltend gute Nachfrage im Premium-Bereich, günstiges Kerosin und auch abseits von Treibstoff gesunkene Kosten./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 20:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIR France-KLM Equal Weight
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
12.50 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
13.15 € 		Abst. Kursziel*:
-4.91%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
13.26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.70%
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AIR France-KLM

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?