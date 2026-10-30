FUCHS 41.04 CHF -0.47% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" belassen. Der finale Quartalsbericht habe die Vorabzahlen bestätigt, schrieb Angelina Glazova am Freitag. Der im Oktober bereits erhöhte Ausblick habe Bestand./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 06:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 06:54 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.