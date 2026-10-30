FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64
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30.10.2026 09:33:23
FUCHS SE VZ Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" belassen. Der finale Quartalsbericht habe die Vorabzahlen bestätigt, schrieb Angelina Glazova am Freitag. Der im Oktober bereits erhöhte Ausblick habe Bestand./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 06:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 06:54 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Overweight
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
49.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
42.28 €
|
Abst. Kursziel*:
15.89%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
44.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.47%
|
Analyst Name::
Angelina Glazova
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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