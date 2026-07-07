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FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64

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07.07.2026 08:27:45

FUCHS SE VZ Buy

FUCHS
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fuchs SE von 49 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Jüngsten Aussagen des Managements zufolge sollte der Schmierstoffhersteller angesichts einer anhaltend guten Nachfrage ein erfolgreiches Quartal hinter sich haben, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Er rechnet mit einem Umsatzplus von 10 Prozent und einem Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebit) von 6 Prozent./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
51.00 €
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39.62 € 		Abst. Kursziel*:
28.72%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
39.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.46%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
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