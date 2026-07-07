FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64
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FUCHS SE VZ Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fuchs SE von 49 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Jüngsten Aussagen des Managements zufolge sollte der Schmierstoffhersteller angesichts einer anhaltend guten Nachfrage ein erfolgreiches Quartal hinter sich haben, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Er rechnet mit einem Umsatzplus von 10 Prozent und einem Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebit) von 6 Prozent./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
51.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
39.62 €
|
Abst. Kursziel*:
28.72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
39.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.46%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
|
03.07.26
|MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in FUCHS SE VZ von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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