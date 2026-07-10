Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’274 0.4%  SPI 20’070 0.4%  Dow 52’487 0.3%  DAX 25’119 0.0%  Euro 0.9214 -0.1%  EStoxx50 6’277 -0.1%  Gold 4’113 -0.2%  Bitcoin 51’515 1.0%  Dollar 0.8054 -0.2%  Öl 75.7 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Volkswagen (VW) vz-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Neutral
Emirates Telecom trennt sich von Vodafone-Anteil - Aktie mit Kurssprung
Kapitalerhöhung unter Dach und Fach: Neue OHB-Aktien kommen an den Markt
Infineon-Aktie: Neue Chancen durch den Aufschwung im Chipmarkt?
VW-Aktie im Fokus: Sparpläne weiter in der Schwebe - Hälfte der Modelle gestrichen
Suche...

FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64

35.80
CHF
0.72
CHF
2.05 %
09:14:45
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.07.2026 08:13:17

FUCHS SE VZ Overweight

FUCHS
36.10 CHF 0.44%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fuchs SE mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" belassen. Vor den Quartalszahlen Ende Juli überarbeitete Angelina Glazova ihr Bewertungsmodell für den Schmierstoffhersteller, wie sie am Donnerstag in ihrem Ausblick schrieb./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Overweight
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
49.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
38.84 € 		Abst. Kursziel*:
26.16%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
39.26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.81%
Analyst Name::
Angelina Glazova 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse