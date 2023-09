FUCHS PETROLUB 35.47 CHF -0.34% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Fuchs SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Nach dem größten Absatzrückgang seit der Weltfinanzkrisen habe auf der diesjährigen Berenberg-Chemiekonferenz Erleichterung über die ausgebliebene weitere Verschlechterung dominiert, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Eine Nachfrage-Erholung sei aber noch nicht in Sicht. Während Wacker Chemie etwa bereits mehrfach von Erholungssignalen seit Jahresbeginn gesprochen habe, die sich dann nicht bewahrheitet hätten, habe der Schmierstoffhersteller Fuchs eine Kompensation der geringeren Volumina durch ein verbessertes Preise-Kosten-Verhältnis erwähnt./gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2023 / 16:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





