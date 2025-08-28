Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’226 0.2%  SPI 16’979 0.2%  Dow 45’565 0.3%  DAX 24’158 0.5%  Euro 0.9329 0.0%  EStoxx50 5’421 0.5%  Gold 3’394 -0.1%  Bitcoin 90’813 1.9%  Dollar 0.8016 -0.1%  Öl 67.6 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ascom-Aktie stärker: Ascom mit neuer Partnerschaft für KI-gestützte Pflege
QIAGEN-Aktie unter Druck: QIAGEN will Wandelanleihen ausgeben
Delivery Hero-Aktie freundlich: Delivery Hero senkt Prognose - Überraschend hohes Halbjahresergebnis
Commerzbank und UniCredit-Aktie in Grün: Commerzbank-Vorstand mit erneuter Warnung vor Übernahme durch UniCredit
BYD-Aktie verliert dennoch: Europäer kaufen weiter keine Teslas - BYD zieht vorbei
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

MDAX-Performance 28.08.2025 09:28:48

XETRA-Handel: MDAX bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus

XETRA-Handel: MDAX bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Morgen fort.

Nemetschek
124.73 CHF 12.19%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag verbucht der MDAX um 09:10 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0.62 Prozent auf 30’671.38 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 318.432 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.194 Prozent höher bei 30’541.93 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 30’482.93 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Donnerstag bei 30’743.21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30’540.67 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 1.07 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2025, stand der MDAX bei 31’029.09 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 28.05.2025, bei 30’648.82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2024, wies der MDAX einen Stand von 25’213.80 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 19.26 Prozent. Bei 31’754.30 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 23’135.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell LANXESS (+ 2.87 Prozent auf 25.12 EUR), Delivery Hero (+ 2.82 Prozent auf 24.10 EUR), WACKER CHEMIE (+ 2.20 Prozent auf 67.25 EUR), FUCHS SE VZ (+ 1.60 Prozent auf 41.80 EUR) und Jungheinrich (+ 1.38 Prozent auf 30.80 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-0.95 Prozent auf 88.50 EUR), Scout24 (-0.35 Prozent auf 112.60 EUR), thyssenkrupp (-0.22 Prozent auf 8.92 EUR), Nemetschek SE (-0.08 Prozent auf 118.80 EUR) und HENSOLDT (+ 0.06 Prozent auf 85.55 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 209’582 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX nimmt die Talanx-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 30.781 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den MDAX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 7.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 17.54 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nemetschek SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?