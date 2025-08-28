XETRA-Handel: MDAX bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Am Donnerstag verbucht der MDAX um 09:10 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0.62 Prozent auf 30’671.38 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 318.432 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.194 Prozent höher bei 30’541.93 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 30’482.93 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Donnerstag bei 30’743.21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30’540.67 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 1.07 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2025, stand der MDAX bei 31’029.09 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 28.05.2025, bei 30’648.82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2024, wies der MDAX einen Stand von 25’213.80 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 19.26 Prozent. Bei 31’754.30 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 23’135.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell LANXESS (+ 2.87 Prozent auf 25.12 EUR), Delivery Hero (+ 2.82 Prozent auf 24.10 EUR), WACKER CHEMIE (+ 2.20 Prozent auf 67.25 EUR), FUCHS SE VZ (+ 1.60 Prozent auf 41.80 EUR) und Jungheinrich (+ 1.38 Prozent auf 30.80 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-0.95 Prozent auf 88.50 EUR), Scout24 (-0.35 Prozent auf 112.60 EUR), thyssenkrupp (-0.22 Prozent auf 8.92 EUR), Nemetschek SE (-0.08 Prozent auf 118.80 EUR) und HENSOLDT (+ 0.06 Prozent auf 85.55 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 209’582 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX nimmt die Talanx-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 30.781 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den MDAX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 7.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 17.54 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch