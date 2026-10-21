FRIEDRICH VORWERK Aktie 110606428 / DE000A255F11
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FRIEDRICH VORWERK Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Friedrich Vorwerk nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der Pipeline- und Anlagenbauer habe ein weiteres Rekordquartal hinter sich, schrieb Martin Comtesse am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Doch der Auftragseingang sei deutlich gesunken, was ein Fragezeichen hinter die Nachhaltigkeit der derzeitigen Ergebnisstärke setze./rob/gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Hold
|
Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
72.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
73.35 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.84%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
71.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.21%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FRIEDRICH VORWERK
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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07:00
|EQS-Adhoc: FRIEDRICH VORWERK increases EBITDA by 58 % to €80.9 million in the third quarter and raises its 2026 forecast to €760-790 million revenue and €220-230 million EBITDA (EQS Group)
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07:00
|EQS-Adhoc: FRIEDRICH VORWERK steigert EBITDA um 58 % auf 80,9 Mio. € im dritten Quartal und erhöht die Prognose 2026 auf 760-790 Mio. € Umsatz und 220-230 Mio. € EBITDA (EQS Group)
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14.10.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX am Mittag mit Kursplus (finanzen.ch)
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|XETRA-Handel: SDAX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
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|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX bewegt sich mittags im Plus (finanzen.ch)
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12.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX schlussendlich in Rot (finanzen.ch)
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Analysen zu FRIEDRICH VORWERK
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|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
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