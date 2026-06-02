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Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604

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Aktienempfehlung 02.06.2026 17:19:44

Neue Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Fresenius SE-Aktie mit Overweight

Neue Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Fresenius SE-Aktie mit Overweight

Die Fresenius SE-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Fresenius
33.33 CHF 2.64%
Kaufen Verkaufen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius nach der Stellungnahme des Bundesrats zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Krankenhausreform auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56,60 Euro belassen. Der interessanteste Punkt dabei sei die Forderung der Streichung der Mittelkürzungen für den Zeitraum 2027 bis 2029, schrieb David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Entsprechend könnten sich die Aktien des Medizinkonzerns und Krankenhausbetreibers erholen.

Aktienbewertung im Detail: Die Fresenius SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie legte um 17:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 3.3 Prozent auf 36.61 EUR zu. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 54.60 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1’420’029 Fresenius SE-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 fiel die Aktie um 23.2 Prozent zurück.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 13:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 13:58 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com
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