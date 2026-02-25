Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604

43.77
CHF
-1.11
CHF
-2.47 %
09:33:55
SWX
25.02.2026 08:59:04

Fresenius SECo Overweight

Fresenius
44.54 CHF -3.21%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Overweight" belassen. Der schwächere Ausblick dürfte im Fokus stehen, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:07 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
58.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
49.24 € 		Abst. Kursziel*:
17.79%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
48.82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.80%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse