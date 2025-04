LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius von 43,50 auf 49,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Geschäft mit den Biosmilar-Nachahmer-Präparaten bekomme man praktisch immer noch kostenfrei obendrauf, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in seiner am Montag vorliegenden, aktuellen Bewertung der Bad Homburger. Der Umbauprozess des Konzerns sei bisher imposant verlaufen und gehe nun in seine nächste Phase./ag/ck;