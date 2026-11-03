Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2
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Fresenius SECo Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Mit der angekündigten Kooperation mit WuXi Biologics würde der deutsche Gesundheitskonzern zu einem der größten Anbieter von Nachahmerprodukten von Biopharmazeutika werden, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Fresenius könne die Produkte je nach Marktattraktivität, Entwicklungsrisiken und erzielbaren Renditen auswählen./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
56.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
47.99 €
|
Abst. Kursziel*:
16.69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.85%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA
|
13:28
|JP Morgan Chase & Co.: Overweight-Note für Fresenius SE-Aktie (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Grünes Vorzeichen bei Fresenius-Aktie: Allianz erweitert Biosimilars-Portfolio - Ausblick bestätigt (Dow Jones)
|
02.11.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Montagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Börse Frankfurt: DAX am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
02.11.26
|JP Morgan Chase & Co. beurteilt Fresenius SE-Aktie mit Overweight (finanzen.ch)
|
02.11.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX klettert mittags (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Börse Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Montagmittag steigen (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für Fresenius SE-Aktie (finanzen.ch)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA
|12:39
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Fresenius Overweight
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|30.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|30.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Fresenius Neutral
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|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA
|44.67
|2.67%
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