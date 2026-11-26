Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2
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Fresenius SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fresenius von 55,20 auf 60,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. 2027 könnte wieder ein Jahr werden, in dem die fundamentale Ausgangslage schwierig erscheine, es aber eine Menge Chancen gebe, schrieben die Experten um David Adlington am Donnerstag in ihrem großen Ausblick für die MedTech-Branche. Sie weisen vor allem auf die "Kraft des Understatement" hin, wenn zunächst wenig versprochen, dann aber viel geliefert wird. Vorsichtige Planung lasse Spielraum. Insgesamt sehen die Experten einige Namen, die Wachstum und Value bieten - darunter auch Fresenius. Hier sehen sie auch noch Luft für die Markterwartungen./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 00:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
60.40 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
52.62 €
|
Abst. Kursziel*:
14.79%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
53.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.23%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA
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Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA
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