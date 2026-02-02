Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
43.62CHF
1.50CHF
3.56 %
10:58:26
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
02.02.2026 08:54:59
Fresenius SECo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die Bad Homburger seien in Verjüngungskur, und der Markt preise zu wenig Wachstumspotenzial ein, wie Analyst James Vane-Tempest in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar schrieb./ag/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:24 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
47.37 €
|
Abst. Kursziel*:
16.11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
47.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.06%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
31.01.26
|Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Fresenius SE-Aktie (finanzen.net)
|
29.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Donnerstagnachmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
29.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX verliert (finanzen.ch)
|
29.01.26
|Fresenius SE-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy (finanzen.ch)
|
28.01.26
|XETRA-Handel LUS-DAX beendet den Handel im Minus (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Handel in Frankfurt: DAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Mittwochnachmittag Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|08:54
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|22.01.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|08:54
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|22.01.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|08:54
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|22.01.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.11.24
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|43.31
|2.83%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:38
|
Barclays Capital
DHL Group Equal Weight
|09:33
|
Goldman Sachs Group Inc.
Nokia Sell
|09:31
|
Goldman Sachs Group Inc.
Airbus Buy
|09:27
|
Goldman Sachs Group Inc.
RWE Buy
|09:27
|
Goldman Sachs Group Inc.
Bayer Buy
|09:26
|
JP Morgan Chase & Co.
Intesa Sanpaolo Overweight
|09:11
|
JP Morgan Chase & Co.
Mercedes-Benz Group Overweight