NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach Daten der "Flow"-Studie mit dem Novo-Nordisk-Wirkstoff Semaglutid auf "Underweight" mit einem Kursziel von 42,30 Euro belassen. Die vollständigen Details der Studie ließen in ihm noch immer den Wunsch nach mehr Informationen aufkommen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insbesondere wolle er mehr darüber wissen, wie groß der Nutzen von GLP-1-Mitteln zusätzlich zu einem SGLT2-Inhibitor sei. Möglicherweise seien diese Details im Rahmen einer Präsentation auf dem Diabeteskongress ADA zu erwarten./tih/he;