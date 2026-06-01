HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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01.06.2026 10:39:40
HENSOLDT-Aktie dennoch rot: Ausblick für 2026 nach oben geschraubt- auch Rheinmetall, RENK und TKMS im Fokus
HENSOLDT rechnet für das laufende Jahr mit einem höheren bereinigten Cashflow als bislang. Das solltem Anleger darüber wissen.
Die weiteren wesentlichen Bestandteile der Prognose für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen aus Taufkirchen mit Bezug auf Book-to-Bill-Verhältnis, Umsatz sowie bereinigte EBITDA-Marge. Auch der Nettoverschuldungsgrad soll weiterhin bei dem rund 1,5-fachen des bereinigten EBITDA liegen, denn der verbesserte bereinigte Free Cashflow dürfte laut Mitteilung die Auswirkung der Kaufpreiszahlung für die Übernahme des Unternehmens Nedinsco auf die Liquidität ausgleichen.
"Beschleunigte Beschaffungsprozesse und höhere Kundenanzahlungen unterstützen unsere Fähigkeit, die notwendigen Investitionen zu tätigen, um die aktuelle und zukünftige Kundennachfrage zu bedienen", sagte CFO Christian Ladurner. "Gleichzeitig bleiben wir bei der Kapitalallokation diszipliniert und steuern unsere Bilanz weiterhin im Einklang mit unseren kommunizierten Zielen."
Die HENSOLDT-Aktie notiert via XETRA zeitweise 2,99 Prozent tiefer bei 85,78 Euro. Daneben stehen auch die Rüstungskonkurrenten im Blick: Die Anteilsscheine von Rheinmetall verloren zuletzt 1,61 Prozent auf 1.272,60 Euro. TKMS bewegte sich tiefer und verlor zuletzt 1,9 Prozent auf 82,70 Euro. Derweil zeigt sich RENK mit 3,61 Prozent im Minus bei 54,80 Euro.
DJG/uxd/sha
DOW JONES
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