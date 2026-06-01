LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 480 Pence auf "Overweight" belassen. Die Easyjet-Aktie sei bisher der schwächste Airline-Wert des Jahres, schrieb Andrew Lobbenberg am Montag anlässlich des Übernahmeinteresses von Castlelake. Diese Entwicklung sei geprägt vom Iran-Krieg und sorge für eine deutliche Unterbewertung der Assets der Briten, die er auf 1.100 Pence je Aktie taxiert./ag/gl;