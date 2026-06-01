easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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easyJet Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 480 Pence auf "Overweight" belassen. Die Easyjet-Aktie sei bisher der schwächste Airline-Wert des Jahres, schrieb Andrew Lobbenberg am Montag anlässlich des Übernahmeinteresses von Castlelake. Diese Entwicklung sei geprägt vom Iran-Krieg und sorge für eine deutliche Unterbewertung der Assets der Briten, die er auf 1.100 Pence je Aktie taxiert./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Overweight
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
4.80 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
4.97 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
4.33 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
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