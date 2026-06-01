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easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84

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01.06.2026 09:25:14

easyJet Overweight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 480 Pence auf "Overweight" belassen. Die Easyjet-Aktie sei bisher der schwächste Airline-Wert des Jahres, schrieb Andrew Lobbenberg am Montag anlässlich des Übernahmeinteresses von Castlelake. Diese Entwicklung sei geprägt vom Iran-Krieg und sorge für eine deutliche Unterbewertung der Assets der Briten, die er auf 1.100 Pence je Aktie taxiert./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 06:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 06:26 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: easyJet plc Overweight
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