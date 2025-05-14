Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Formycon von 32 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Mitte August veröffentlichten Quartalszahlen des Biopharma-Unternehmens seien überraschend schwach ausgefallen, schrieb Benjamin Thielmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit müsse im zweiten Halbjahr eine deutliche Erholung her, um die Jahresziele noch zu schaffen. Er reduzierte seine Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 16:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

