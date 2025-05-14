|Kurse + Charts + Realtime
13.08.2025 09:54:04
Formycon Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Formycon nach Qaurtalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst Christian Ehmann hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Bestätigung des Jahresausblicks hervor. Das Unternehmen habe bereits zuvor auf die große Bedeutung des zweiten Halbjahres hingewiesen./mis/lew;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Formycon AG Buy
|
Unternehmen:
Formycon AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.55 €
|
Abst. Kursziel*:
62.93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
63.93%
|
Analyst Name::
Christian Ehmann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
