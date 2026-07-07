flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
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flatexDEGIRO Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Flatexdegiro mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Jüngste Daten der europäischen Finanzdienstleister Avanza, Flatexdegiro und Nordnet zeigten für den Juni durchwachsene Trends für das Privatkundengeschäft im Vergleich zum Vormonat, schrieb Christoph Greulich am Dienstag. Einzig Flatexdegiro habe bei der Anzahl der abgewickelten Handelsgeschäfte eine deutliche Steigerung berichtet. Im Vergleich zum Juni des Vorjahres verzeichneten jedoch alle Plattformen ein klares Wachstum der Handelsgeschäfte./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
38.60 €
|
Abst. Kursziel*:
24.35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.22%
|
Analyst Name::
Christoph Greulich
|
KGV*:
-
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