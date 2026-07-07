Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’400 0.7%  SPI 20’271 0.5%  Dow 53’032 -0.1%  DAX 25’662 -0.6%  Euro 0.9216 0.0%  EStoxx50 6’365 -0.5%  Gold 4’163 -0.1%  Bitcoin 51’313 -0.5%  Dollar 0.8058 0.1%  Öl 72.6 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Barclays Capital gibt Beiersdorf-Aktie Equal Weight
Equal Weight-Note für Henkel vz-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital
Nestlé-Aktie: Equal Weight-Bewertung durch Barclays Capital
Micron-Aktie seit Rekordhoch im Korrekturmodus: Welche Faktoren den Kurs belasten
Milliardenmarkt Wasserstoff: Plug Power kann sich Megaauftrag in Australien sichern - Aktie klettert
Suche...

flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111

35.34
CHF
0.16
CHF
0.45 %
14:21:44
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.07.2026 13:31:57

flatexDEGIRO Buy

flatexDEGIRO
35.48 CHF -1.49%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Flatexdegiro mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Jüngste Daten der europäischen Finanzdienstleister Avanza, Flatexdegiro und Nordnet zeigten für den Juni durchwachsene Trends für das Privatkundengeschäft im Vergleich zum Vormonat, schrieb Christoph Greulich am Dienstag. Einzig Flatexdegiro habe bei der Anzahl der abgewickelten Handelsgeschäfte eine deutliche Steigerung berichtet. Im Vergleich zum Juni des Vorjahres verzeichneten jedoch alle Plattformen ein klares Wachstum der Handelsgeschäfte./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 06:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
48.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
38.60 € 		Abst. Kursziel*:
24.35%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
38.64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.22%
Analyst Name::
Christoph Greulich 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse