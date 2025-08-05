flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
25.42CHF
0.91CHF
3.72 %
05.08.2025
04.09.2025 10:59:52
flatexDEGIRO Buy
flatexDEGIRO
25.42 CHF 3.72%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 31,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Simon Keller lobte am Donnerstag starke Geschäftskennziffern, ein intaktes Wachstum und den weiter bestehenden Bewertungsabschlag zur Konkurrenz./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 08:26 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 08:26 / MEZ ;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kursziel:
31.50 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
27.26 €
Abst. Kursziel*:
15.55%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
27.40 €
Abst. Kursziel aktuell:
14.96%
Analyst Name::
Simon Keller
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu flatexDEGIRO AG
02.09.25
|INDEXÄNDERUNG: Flatexdegiro steigen in Stoxx-600 auf (Dow Jones)
02.09.25
01.09.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX liegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
01.09.25
|Freundlicher Handel: So bewegt sich der MDAX am Montagnachmittag (finanzen.ch)
01.09.25
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
29.08.25
|EQS-Adhoc: flatexDEGIRO AG: Management Board aims to merge flatexDEGIRO AG with flatexDEGIRO Bank AG in 2026 (EQS Group)
29.08.25
|EQS-Adhoc: flatexDEGIRO AG: Vorstand strebt Verschmelzung der flatexDEGIRO AG mit der flatexDEGIRO Bank AG in 2026 an (EQS Group)
29.08.25
|MDAX-Wert flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in flatexDEGIRO von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)