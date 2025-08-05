HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 31,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Simon Keller lobte am Donnerstag starke Geschäftskennziffern, ein intaktes Wachstum und den weiter bestehenden Bewertungsabschlag zur Konkurrenz./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 08:26 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 08:26 / MEZ ;