03.02.2026 18:49:00
Ausblick: Novo Nordisk zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Novo Nordisk öffnet die Bücher - was Analysten in Aussicht stellen.
Novo Nordisk wird am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS gehen 15 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,87 DKK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Novo Nordisk noch 6,35 DKK je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Novo Nordisk in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 76,85 Milliarden DKK im Vergleich zu 85,68 Milliarden DKK im Vorjahresquartal.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 30 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 23,48 DKK, gegenüber 22,67 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 28 Analysten durchschnittlich auf 307,31 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 290,40 Milliarden DKK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
18:26
|Novo Nordisk warns of sales decline as obesity competition intensifies (Financial Times)
|
31.01.26
|Novo Nordisk-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
29.01.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Novo-Nordisk-Aktie mit Potenzial: Goldman Sachs bleibt bullish (finanzen.ch)
|
22.01.26
|Novo-Nordisk-Aktie im Plus: Zwischen Analystenkommentaren und Zoll-Entspannung (finanzen.ch)
|
22.01.26
|Börse Europa: STOXX 50 letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)