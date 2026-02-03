Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Quartalszahlen im Fokus 03.02.2026 18:49:00

Ausblick: Novo Nordisk zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Novo Nordisk öffnet die Bücher - was Analysten in Aussicht stellen.

Novo Nordisk öffnet die Bücher - was Analysten in Aussicht stellen.

Novo Nordisk
44.72 CHF -2.95%
Novo Nordisk wird am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 15 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,87 DKK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Novo Nordisk noch 6,35 DKK je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Novo Nordisk in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 76,85 Milliarden DKK im Vergleich zu 85,68 Milliarden DKK im Vorjahresquartal.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 30 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 23,48 DKK, gegenüber 22,67 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 28 Analysten durchschnittlich auf 307,31 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 290,40 Milliarden DKK erwirtschaftet wurden.

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

