Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’366 -0.3%  SPI 18’416 -0.4%  Dow 49’326 -0.2%  DAX 24’856 0.2%  Euro 0.9169 -0.3%  EStoxx50 6’017 0.2%  Gold 4’930 5.8%  Bitcoin 60’774 -1.0%  Dollar 0.7772 -0.3%  Öl 66.6 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539SAP345952
Top News
Ausblick: OMV gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Januar 2026: Experten empfehlen HENSOLDT-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Ausblick: Novartis stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: Infineon präsentiert Quartalsergebnisse
BP-Aktie schwächer: Warum Aktionäre mehr Transparenz bei Öl-Investitionen fordern
Suche...
Plus500 Depot

OMV Aktie 430021 / AT0000743059

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bilanz im Blick 03.02.2026 14:37:00

Ausblick: OMV gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausblick: OMV gewährt Anlegern Blick in die Bücher

OMV zieht Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel. Womit Experten rechnen.

OMV
45.66 CHF -0.56%
Kaufen Verkaufen

OMV wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,44 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte OMV ein EPS von 0,920 EUR je Aktie vermeldet.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 6,62 Milliarden EUR gegenüber 8,58 Milliarden EUR im Vorjahresquartal - das entspräche einem Verlust von 22,79 Prozent.

Die Prognosen von 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,64 EUR, gegenüber 4,25 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 27,95 Milliarden EUR im Vergleich zu 33,98 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

So viel hätten Anleger an einem OMV-Investment von vor 5 Jahren verdient
Januar 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der OMV-Aktie angepasst

Bildquelle: OMV