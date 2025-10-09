Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Ferrari Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ferrari von 520 auf 500 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie von ihm erwartet, habe der Sportwagenbauer den bis 2030 angestrebten Anteil von Elektrofahrzeugen halbiert, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die neuen mittelfristigen Unternehmensziele lägen rund 10 Prozent unter seinen Prognosen. Er hält den Ausblick allerdings für recht konservativ und betonte, dass Ferrari in der Vergangenheit die Ziele übertroffen habe. Zudem sollten die Investitionen den Höhepunkt erreicht haben und die Barmittelgenerierung sowie die Ausschüttungen robust bleiben./gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
500.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
355.80 €
|
Abst. Kursziel*:
40.53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
359.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.00%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ferrari N.V.
|
09.10.25
|Ferrari erhöht Jahresprognose und skizziert langfristige Ziele (Dow Jones)
|
09.10.25
|Ferrari schraubt Elektroauto-Ziele zurück (Dow Jones)
|
09.10.25
|Ferrari halves EV targets as profit guidance disappoints (Financial Times)
|
31.07.25
|Luxussportwagenbauer Ferrari trotzt Zollkapriolen - Anleger dennoch enttäuscht (AWP)
|
31.07.25
|Ferrari-Aktie im Minus: Prognose steht weiterhin (Dow Jones)
|
31.07.25
|Ausblick: Ferrari zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: Ferrari präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ferrari supercar demand in US remains ‘hot’ despite higher prices (Financial Times)
Analysen zu Ferrari N.V.
|10:58
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|09.10.25
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|10:58
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|09.10.25
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|10:58
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|09.10.25
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.25
|Ferrari Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.25
|Ferrari Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Ferrari N.V.
|331.97
|-0.58%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:41
|
UBS AG
flatexDEGIRO Buy
|11:37
|
Deutsche Bank AG
Novo Nordisk Buy
|11:34
|
Goldman Sachs Group Inc.
ASML NV Buy
|11:11
|
Deutsche Bank AG
Südzucker Hold
|11:10
|
Deutsche Bank AG
Infineon Buy
|11:08
|
Deutsche Bank AG
freenet Buy
|11:06
|
Deutsche Bank AG
Alstom Buy