Ferrari
334.34 CHF 0.13%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ferrari von 520 auf 500 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie von ihm erwartet, habe der Sportwagenbauer den bis 2030 angestrebten Anteil von Elektrofahrzeugen halbiert, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die neuen mittelfristigen Unternehmensziele lägen rund 10 Prozent unter seinen Prognosen. Er hält den Ausblick allerdings für recht konservativ und betonte, dass Ferrari in der Vergangenheit die Ziele übertroffen habe. Zudem sollten die Investitionen den Höhepunkt erreicht haben und die Barmittelgenerierung sowie die Ausschüttungen robust bleiben./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
500.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
355.80 € 		Abst. Kursziel*:
40.53%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
359.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39.00%
Analyst Name::
Nicolai Kempf 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ferrari N.V.

mehr Nachrichten

Analysen zu Ferrari N.V.

10:58 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
09.10.25 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.25 Ferrari Buy UBS AG
09.10.25 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.25 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
