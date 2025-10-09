Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146

331.37
CHF
-59.87
CHF
-15.30 %
13:24:10
BRXC
09.10.2025 12:00:59

Ferrari Outperform

Ferrari
331.37 CHF -15.30%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 475 Euro belassen. Dass der Sportwagenbauer bei neuen Modellen weniger auf Elektromotoren als bislang geplant setzt, sollte die Investoren zwar nicht überraschen, aber dennoch positiv aufgenommen werden, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 04:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 04:39 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Outperform
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
475.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
360.00 € 		Abst. Kursziel*:
31.94%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
354.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33.95%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ferrari N.V.

Analysen zu Ferrari N.V.

12:00 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
03.10.25 Ferrari Buy UBS AG
29.09.25 Ferrari Buy UBS AG
19.09.25 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.25 Ferrari Outperform Bernstein Research
