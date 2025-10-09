Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
331.37CHF
-59.87CHF
-15.30 %
13:24:10
BRXC
09.10.2025 12:00:59
Ferrari Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 475 Euro belassen. Dass der Sportwagenbauer bei neuen Modellen weniger auf Elektromotoren als bislang geplant setzt, sollte die Investoren zwar nicht überraschen, aber dennoch positiv aufgenommen werden, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 04:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 04:39 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Outperform
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
475.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
360.00 €
|
Abst. Kursziel*:
31.94%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
354.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.95%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ferrari N.V.
|
13:04
|Ferrari erhöht Jahresprognose und skizziert langfristige Ziele (Dow Jones)
|
12:20
|Ferrari schraubt Elektroauto-Ziele zurück (Dow Jones)
|
10:30
|Ferrari halves electric vehicle target (Financial Times)
|
31.07.25
|Luxussportwagenbauer Ferrari trotzt Zollkapriolen - Anleger dennoch enttäuscht (AWP)
|
31.07.25
|Ferrari-Aktie im Minus: Prognose steht weiterhin (Dow Jones)
|
31.07.25
|Ausblick: Ferrari zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: Ferrari präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ferrari supercar demand in US remains ‘hot’ despite higher prices (Financial Times)
Analysen zu Ferrari N.V.
|25.06.25
|Ferrari Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.25
|Ferrari Hold
|Deutsche Bank AG
|31.03.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ferrari N.V.
|333.65
|-14.72%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:07
|
Warburg Research
freenet Buy
|12:04
|
Warburg Research
Südzucker Hold
|12:00
|
RBC Capital Markets
Ferrari Outperform
|12:00
|
Warburg Research
Deutsche Börse Hold
|11:23
|
Deutsche Bank AG
ABB Sell
|11:22
|
Deutsche Bank AG
Michelin Buy
|11:12
|
UBS AG
Alstom Neutral