Ferrari Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Ferrari auf "Buy" mit einem Kursziel von 579 US-Dollar belassen. Der Sportwagenhersteller habe während des Kapitalmarkttages seine Jahresziele für 2025 angehoben und neue Mittelfristziele bekannt gegeben, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar sei bereits eine vorsichtigere Prognose bis 2030 erwartet worden, doch die dann bekanntgegebenen Ziele für Umsatz und operatives Ergebnis hätten deutlich darunter gelegen. Die starke negative Marktreaktion an diesem Tag sei daher verständlich, sie sehe aber nun eine attraktive Kaufgelegenheit. Ferrari setzte sich weiterhin für die Erhaltung der Markenknappheit ein und vermeide bewusst eine übermäßig aggressive Preismix-Strategie. Dieser Ansatz stehe im Gegensatz zu den Fehltritten anderer Luxusmarken./ck/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
362.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
359.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ferrari N.V.
|
13:04
|Ferrari erhöht Jahresprognose und skizziert langfristige Ziele (Dow Jones)
|
12:20
|Ferrari schraubt Elektroauto-Ziele zurück (Dow Jones)
|
10:30
|Ferrari halves EV targets as profit guidance disappoints (Financial Times)
|
31.07.25
|Luxussportwagenbauer Ferrari trotzt Zollkapriolen - Anleger dennoch enttäuscht (AWP)
|
31.07.25
|Ferrari-Aktie im Minus: Prognose steht weiterhin (Dow Jones)
|
31.07.25
|Ausblick: Ferrari zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: Ferrari präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ferrari supercar demand in US remains ‘hot’ despite higher prices (Financial Times)
Analysen zu Ferrari N.V.
Aktuelle Aktienanalysen
|15:31
|
UBS AG
Ferrari Buy
|13:55
|
Bernstein Research
easyJet Market-Perform
|13:55
|
Bernstein Research
Lufthansa Market-Perform
|13:54
|
Bernstein Research
International Consolidated Airlines Outperform
|13:54
|
Bernstein Research
Ryanair Outperform
|13:54
|
Bernstein Research
AIR France-KLM Market-Perform
|13:53
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
freenet Buy