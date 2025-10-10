Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’594 -0.1%  SPI 17’355 -0.2%  Dow 46’238 -0.3%  DAX 24’587 -0.1%  Euro 0.9317 -0.1%  EStoxx50 5’615 -0.2%  Gold 4’006 0.8%  Bitcoin 97’697 -0.5%  Dollar 0.8039 -0.3%  Öl 64.1600 -1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Meta-Aktie verliert: Gericht vertagt Facebook-Sammelklage wegen ungeklärter Zuständigkeit
Plug Power-Aktie steigt: Frisches Kapital gesichert - Investoren ignorieren Verwässerungsgefahr
Alibaba-Aktie dennoch im Sinkflug: OpenAI-Konkurrenz von Ant
Tesla-Aktie im Minus: Neue US-Ermittlungen zu 'Autopilot'-Software
OpenAI-Effekt verpufft? AMD-Aktie korrigiert nach unten
Suche...
Plus500 Depot

Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Datensicherheit 10.10.2025 17:07:00

Meta-Aktie verliert: Gericht vertagt Facebook-Sammelklage wegen ungeklärter Zuständigkeit

Meta-Aktie verliert: Gericht vertagt Facebook-Sammelklage wegen ungeklärter Zuständigkeit

Im Verfahren um eine Sammelklage gegen Meta wegen einer Facebook-Datenpanne hat das Hanseatische Oberlandesgericht die erste Verhandlung vertagt.

Meta Platforms
592.75 CHF 2.56%
Kaufen Verkaufen
Es bleibt unklar, ob das Hanseatische Oberlandesgericht für eine Sammelklage gegen den Facebook-Konzern Meta zuständig ist. Die erste Verhandlung am Freitagvormittag beendete der Vorsitzende Richter vorzeitig. Eine vorläufige Einschätzung des Richters war: Das Hamburger Gericht sei nicht zuständig. Ein weiterer Verhandlungstermin solle bekanntgegeben werden.

Hintergrund der Klage gegen die internationale Facebook-Muttergesellschaft Meta in Irland ist eine Datenpanne 2018 und 2019 bei Facebook. Abgegriffene Daten von mehr als 530 Millionen Nutzern aus mehr als 100 Ländern wurden anschliessend 2021 im Darknet verbreitet.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband wirft Meta Verstösse gegen das Datenschutzrecht vor. Mit einer Musterfeststellungsklage - hierbei klagte ein Verbraucherverband für Betroffene - will die Verbraucherzentrale erreichen, dass die Geschädigten einfacher als bislang Schadenersatz von Meta einfordern können.

Richter nennt Vertagung "unglücklich"

Der Grund der kurzen Verhandlung war, dass die Anwälte der Verbraucherzentrale kurzfristig einen neuen Antrag ankündigten. Dieser habe von der Anklageschrift abgewichen, sagte eine Gerichtssprecherin. Die Vertagung sei "unglücklich" gegenüber den Meta-Anwälten und dem Gericht, sagte der Richter. Niemand habe sich vernünftig vorbereiten können.

Der für Sammelklagen zuständige Referent der Verbraucherzentrale, Henning Fischer, sagte zur Vertagung des Prozesses: "Das ist für uns überraschend." Weiter sagte Fischer: "Wir betreten mit dieser Klage juristisches Neuland, weil es eine solche Klageart, oder eine solche Klage, bislang noch nicht gegen einen Beklagten im EU-Ausland gab." Es sei rechtlich offen, welches Gericht zuständig sei. Aus Sicht der Verbraucherzentrale ist es das Oberlandesgericht.

Von Meta lag auf Anfrage vor dem Verfahren keine Stellungnahme vor. Das Technologieunternehmen wird laut Bekanntmachung von der Grosskanzlei Freshfields vertreten.

Die an der NASDAQ gelistete Meta-Aktie verliert zeitweise 1,79 Prozent auf 720 Dollar.

/lkm/DP/mis

HAMBURG (awp international)

Weitere Links:

Funktion bietet Überblick über von Facebook gesammelte Daten

Bildquelle: Ink Drop / Shutterstock.com

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten