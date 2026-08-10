FedEx Aktie News: Anleger schicken FedEx am Montagabend ins Plus

Die FedEx-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 325,02 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'749 Punkten steht. In der Spitze legte die FedEx-Aktie bis auf 326,11 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 317,62 USD. Bisher wurden heute 121'437 FedEx-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 345,00 USD erreichte der Titel am 16.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die FedEx-Aktie mit einem Kursplus von 6,15 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 146,67 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,87 Prozent.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 5,80 USD an FedEx-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,85 USD. FedEx gewährte am 23.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 6,60 USD. Im letzten Jahr hatte FedEx einen Gewinn von 6,88 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 25.01 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.22 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. FedEx dürfte die Q1 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 23.09.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2029 auf 26,04 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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