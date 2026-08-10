FedEx Aktie News: FedEx gewinnt am Montagnachmittag

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 321,14 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'765 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die FedEx-Aktie bei 322,68 USD. Bei 317,62 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 35'080 FedEx-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 345,00 USD erreichte der Titel am 16.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,43 Prozent könnte die FedEx-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 146,67 USD am 14.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 5,80 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,85 USD. FedEx veröffentlichte am 23.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,60 USD. Im Vorjahresviertel waren 6,88 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,54 Prozent auf 25.01 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

FedEx wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz am 23.09.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass FedEx im Jahr 2029 26,04 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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