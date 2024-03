NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fedex von 293 auf 291 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jordan Alliger reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzung für den Gewinn je Aktie im dritten Geschäftsquartal von 3,75 auf 3,30 US-Dollar. Als Grund nannte er unter anderem eine gewisse Schwäche im Transportgeschäft mit Unternehmen./bek/edh;