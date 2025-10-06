FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
FedEx Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fedex von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 284 auf 274 US-Dollar gesenkt. In einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung zu den anstehenden Quartalszahlen revidierte Brian Ossenbeck seine Schätzungen für die US-Transport- und Logistikunternehmen moderat nach unten. Bei Fedex sieht er das Jahresziel für das Ergebnis je Aktie in Gefahr, da es eine Erholung der fundamentalen Lage im Frachtgeschäft beinhalte./gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
FedEx Corp.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
$ 274.00
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
$ 242.33
Abst. Kursziel*:
13.07%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
$ 242.38
Abst. Kursziel aktuell:
13.05%
Analyst Name::
Brian Ossenbeck
KGV*:
-
Nachrichten zu FedEx Corp.
07.10.25
|FedEx Aktie News: FedEx am Dienstagabend mit roter Tendenz (finanzen.ch)
07.10.25
|FedEx Aktie News: FedEx tendiert am Nachmittag südwärts (finanzen.ch)
02.10.25
|S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FedEx-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
30.09.25
|September 2025: Experten empfehlen FedEx-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
30.09.25
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet FedEx Anlegern eine Freude (finanzen.ch)
29.09.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.ch)
29.09.25
|Freundlicher Handel in New York: Das macht der S&P 500 am Montagnachmittag (finanzen.ch)
29.09.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu FedEx Corp.
|09:11
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|FedEx Buy
|UBS AG
|22.07.25
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|FedEx Corp.
|194.72
|-0.15%
