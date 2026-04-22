Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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Evonik Sell
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evonik von 14 auf 15 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die am 8. Mai anstehenden Quartalszahlen sollten solide ausfallen, doch eine Änderung der Jahresziele unter dem neuen Chef Michael Rauch sei nicht zu erwarten, schrieb Sebastian Bray am Dienstagabend. Der Iran-Krieg habe etwa die Methionin-Preise steigen lassen. Doch die Preise für Basischemikalien dürften von ihren Hochs zurückkommen, sobald die Straße von Hormus wieder offen sei - dann dürfte der Aktienkurs ebenfalls sinken./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Sell
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
15.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
17.09 €
|
Abst. Kursziel*:
-12.23%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
17.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.54%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Evonik AG
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21.04.26
|EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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21.04.26
|EQS-DD: Evonik Industries AG: Lauren Kjeldsen, buy (EQS Group)
|
21.04.26
|EQS-DD: Evonik Industries AG: Lauren Kjeldsen, Kauf (EQS Group)
|
21.04.26
|EQS-DD: Evonik Industries AG: Lauren Kjeldsen, buy (EQS Group)
|
21.04.26
|EQS-DD: Evonik Industries AG: Lauren Kjeldsen, Kauf (EQS Group)
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20.04.26